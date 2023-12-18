نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أسامة أوس أوس ينهئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس نجم مسرح مصر على تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024.

منشور أوس أوس

حيث قام أوس أوس بنشر صورة الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: مبروك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر ربنا معاك ويقدرك ويحفظ مصرنا الغالية.

نتيجة الإنتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

آخر أعمال أوس أوس

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس هو مشاركته في فيلم بلوموندو والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، وتدور أحداث فيلم بلوموندو في إطار اجتماعى كوميدى لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، يستغل سفرها لإقامة حفلة، لكنه يتعرض لعدة مفاجآت لم يتوقعها، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

والفيلم من بطولة حسن الرداد، محمد رضوان، إنجي وجدان، هاجر أحمد، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، ميرنا نور الدين، رحاب الجمل، محمد ثروت، بدرية طلبة، عمرو عبد الجليل، تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.