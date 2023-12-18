فن ومشاهير

كريم قاسم يعلن انتهاء تصوير مسلسل "زينهم"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم قاسم يعلن انتهاء تصوير مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كريم قاسم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن  إنتهاء تصوير مسلسل “ زينهم ” حيث نشر صور تجمعه بفريق العمل معلقًا عليها " فركش، أخر يوم تصوير زينهم، من أحسن التجارب اللي مريت بيها، اتبسطت جدا بالمشاركة في عمل زي زينهم، وشكرا جدا لكل الناس وفريق العمل على الروح الجميلة والتفاني في الشغل طول أيام التصوير
هتوحشني المشرحة وجيمي، زينهم" 

eb7f40444a.jpg
فريق عمل مسلسل زينهم 
3f6555b7b9.jpg
فريق عمل مسلسل زينهم
9c448a9d6a.jpg
فريق عمل مسلسل زينهم
88d4bb8f63.jpg
فريق عمل مسلسل زينهم

 أبطال مسلسل “ زينهم” 

 

شارك في بطولة مسلسل “ زينهم”  الفنان  أحمد داوود والفنان كريم قاسم والفنانة سلمى أبو ضيف والفنانة يارا جبران والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان أحمد الرافعي والفنان ياسر عزت والفنان أسامة أبو العطا والفنانة هناء الشوربجي وآخرين تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا