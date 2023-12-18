نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم قاسم يعلن انتهاء تصوير مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كريم قاسم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إنتهاء تصوير مسلسل “ زينهم ” حيث نشر صور تجمعه بفريق العمل معلقًا عليها " فركش، أخر يوم تصوير زينهم، من أحسن التجارب اللي مريت بيها، اتبسطت جدا بالمشاركة في عمل زي زينهم، وشكرا جدا لكل الناس وفريق العمل على الروح الجميلة والتفاني في الشغل طول أيام التصوير

هتوحشني المشرحة وجيمي، زينهم"

فريق عمل مسلسل زينهم

فريق عمل مسلسل زينهم

فريق عمل مسلسل زينهم

فريق عمل مسلسل زينهم

أبطال مسلسل “ زينهم”

شارك في بطولة مسلسل “ زينهم” الفنان أحمد داوود والفنان كريم قاسم والفنانة سلمى أبو ضيف والفنانة يارا جبران والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان أحمد الرافعي والفنان ياسر عزت والفنان أسامة أبو العطا والفنانة هناء الشوربجي وآخرين تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل