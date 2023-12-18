نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. نشوى مصطفى تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة نشوى مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث نشرت صورة النتيجة وكتبت على انستجرام: ""شعب واعى عظيم اختار اللي يكمل المسيرة - ألف مبروك سيادة الرئيس الله يعينك ويقويك".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، حصل على إجمالي 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، فيما حصل حازم عمر على مليون و986 ألفا و352 صوتا، بنسبة 4.5%، وفريد زهران مليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4%، وعبدالسند يمامة 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

نشوي مصطفى تريند جوجل

وسبق، تصدرت نشوي مصطفى تريند جوجل وتواجد اسمها ضمن قائمة “تريند” موقع X، وذلك بعد حديثها وانفعلها على الهواء في برنامجها بنت البلد عبر قناة ten، عن زيادة البنزين وقطع الكهرباء استياء البعض منها، وتفاعل الجمهور مع حديثها بين مؤيد لكلامها ومعارض له، مع تداول فيديو من الحلقة وهي تكشف عن رأيها في أزمة انقطاع الكهرباء.

اخر اعمال نشوي مصطفى في الدراما

ويذكر ان اخر الأعمال الدرامية لـ نشوى مصطفى، هو مسلسل اللي نحبهم، والذي عُرض عام 2021، وهو عمل إماراتي دارت أحداثه حول أم حسن التي تتولى رعاية أولادها بعد وفاة زوجها، ويبقى في قلبها حب وغرام لجارها أبو جبر، ولكن لا تستطيع الفصح عنه، وعلاقتها بشقيقها خميس وزوجته توحة التي تنشأ مشروعات إنتاجية تفشل أغلبها، ضم العمل: نشوى مصطفى، فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى في السينما

وكان آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى في السينما هو فيلم "شاومينج"، وحقق الفيلم نجاحات واسعة منذ عرضه، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان، توني ماهر، من تأليف أشرف حسني ومن إخراج شادي أبو شادي وتدور أحداث الفيلم قصص مجموعة من الشباب في مرحلة الثانوية العامة حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير