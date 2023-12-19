نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش "نمبر وان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة غادة عبد الرازق، عن رأيها في نجوم شباك التذاكر في مصر، حيث أكدت أن كريم عبد العزيز هو نجم الشباك الأول في بلادها.

وفيما يخص محمد رمضان، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنه ليس "نمبر ون" وأنه قد يحقق إيرادات عالية، لكنه ليس الأول في الشباك.

وأشارت إلى أنها أن الناس قد تضحك على محمد رمضان، وتجعله يظن أنه هو الأفضل في الإيرادات، بخلاف الواقع والأرقام التي تدحض هذا الادعاء.

وفي سياق آخر، أكدت أن علاقتها مع محمد رمضان جيدة، وإن وجد عمل جيد يجمعهما، فإنها ليست معارضة للتعاون معه.

تجدر الإشارة إلى أن محمد رمضان قد أكد سابقًا أنه الرقم واحد في منصات التواصل وفي الدراما، مشيرًا إلى نجاح مسلسلاته ومشاهداتها، وأنه يعتبر الأكثر متابعة في الوطن العربي.