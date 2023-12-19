انت الان تتابع خبر بشعر طويل وبدون أي علامة حزن.. شيرين عبد الوهاب تصدم الجميع في أول ظهور لها بعد الطلاق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب الكثير من الجدل في الساحة الفنية، حيث تسائل الجميع عن سبب انفصالهم .

وبالرغم من علاقة الحب الكبيرة التي كانت تجمع بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، إلا أن هناك مصادر رسمية أكدت خبر طلاقهم.

واحدث أول ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب الكثير من الجدل، خصوصا وانها ظهرت وهي غير مبالية لأمر طلاقها إطلاقاً.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهي تحضر لأغنياتها الجديدة التي من المقرر أن تطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد ذلك الظهور الاول لها بعد طلاقها من حسام حبيب، حيث لم يظهر عليها أي علامة من علامات الحزن.تداولت المواقع الإخبارية أول أمس أخبار حصرية حول طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب بعد صراعات دارت بينهما في الرياض.

ولكن الجمهور لم يصدق تلك الأخبار وزعم أنها شائعات أو أنه طلاق تعاوده عودة الزوجين مرة أخرى ولكن أكد الإعلامي عمرو أديب الخبر.

وكان أول ما فكرت به شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من زوجها السابق حسام حبيب هو عودة علاقتها مرة أخرى بشقيقها محمد ووالدتها ولم شمل العائلة من جديد.

وهو ما صدم الجمهور عن أول رد فعل لها عقب الطلاق، وكان سبب الطلاق بينهما نتيجة التدخلات المستمرة من حسام حبيب في عملها حتى أنه أجل حفله لها دون علمها.