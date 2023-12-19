طرح أغنية ترويجية جديدة من فيلم Dunki

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم النجم شاه روخ خان الجديد الذي يطرح بعنوان Dunki، يشارك بها شارو وتابسي بانو.

أغنية Banda

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية طرحت بعنوان Banda، وهي من أداء المغني الهندي Diljit Dosanjh.

والإقبال الكبير المتوقع على مشاهدة الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان Dunki دفع الموزعين للفيلم لتوفير مواعيد عرض سينمائي غير مسبوقة في تاريخ بوليوود.

ووفق إنديا توداي، فإنه ستكون هناك حفلات عرض للفيلم بداية من الساعة 5:55 صباحا في عدد من المدن الهندية التي رصد بها عمليات حجز مبكر لتذاكر السينما لحضور الفيلم.

وكان قد شوق النجم الكبير شاه روخ خان متابعيه لأغنية جديدة تطرح ضمن الاعمال الموسيقية الترويجية المخصصة لفيلمه المنتظر Dunki.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الأغنية الترويجية الجديدة، ستطرح بعنوان O Maahi، وقد شارك شارو متابعيه نظرة تشويقية عليها.

الإعلان الترويجي لفيلم شاه روخ خان

وسبق أن طرح الإعلان الترويجي المطول للفيلم المنتظر للنجم شاه روخ خان، الذي يطرح بعنوان Dunki، الذي يختتم به عام 2023.

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يعد من اكثر الافلام المنتظرة في هوليوود خلال الفترة القادمة.

وروجت القناة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل للإعلان الترويجي الجديد باسم Drop 4.

يأتي ذلك بعد أن طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم Dunki، أحدث عمل سينمائي للنجم شاه روخ خان، والذي ختتم به أعماله للعام الجاري.

صناع فيلم أكوامان 2

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "إنديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.