إيمان يوسف تدخل في صراع مع سمية الخشاب في مسلسل "بـ 100 راجل"(خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة إيمان يوسف، في دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل "بـ100 راجل "والذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب.

شخصية إيمان يوسف في مسلسل "بـ100 راجل"



وقالت إيمان يوسف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية تدعى "حميدة "تربطها علاقه حب بينها وبين الفنان محمود عبد المغني، وتدخل في صراع مع سمية الخشاب بسببه، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها غدًا.

أبطال مسلسل “بـ100 راجل”

مسلسل “بـ100 راجل” بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني، سماء إبراهيم، صلاح عبدالله، إيمان يوسف، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج إبرام نشأت.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال إيمان يوسف، السينمائية فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، إيمان يوسف، وهو من إخراج حامد صالح.

أحداث فيلم “مندوب مبيعات”



فيلم “مندوب مبيعات” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حيث يسلط العمل الضوء على العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي، وهو يعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج، ثم يتعرف على آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب، ويمران بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

مشاركة إيمان يوسف في مسلسل “العيلة دي”

وكانت آخر أعمال إيمان يوسف، الدرامية مسلسل "العيلة دي"، وهو بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، محمد أبو داود، هايدى رفعت، ياسمين سمير، مها سلامة، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.



ودارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلي (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.