نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تخطط لطرح مشاريع مشتقة من Peaky Blinders في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير جديدة عن دراسة شبكة نتفليكس لتقديم مجموعة مشروعات درامية مشتقة من عالم مسلسل Peaky Blinders.

ووفق ديلي ميل، النجاح الذي حققه المسلسل على مدار العديد من المواسم، وبعد طرح الموسم الختامي السادس في 2022.

مسلسل “بيكي بلايندرز”

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت أحداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.

هذه المدينة هي واحدة من أشهر المدن حاليا في بريطانيا بفضل أحداث المسلسل الشهير، الذي دارت أحداثه في اعقاب فترة الحرب العالمية الأولى.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل بيكي بلايندرز، هو مسلسل دراما وجريمة، طرح عبر 6 مواسم ناجحة، كان الموسم الأول قد طرح في عام 2013.

المسلسل شارك في بطولته كيليان مورفي في دور تومي شيلبي، وبول أندرسون في دور آرثر شيلبي، وتوم هاردي في دور ألفي سولمونز، وهيلين ماكروري في دور بولي جراي، وصوفي راندل في دو آنا شيلبي، وستيف نايت وفين كول.

مدن ترفيهية أخرى مرتقبة

وكان قد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ستديوهات ديزني عن قرب افتتاح مدينة ترفيه خاصة مستوحاة من عالم أفلام Avatar.

ذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن خلال "بوب إيجر" المدير التنفيذي لديزني عن نية شركته لتسريح ما يصل لـ 7000 من موظفيها.

ومن المعروف عن مدينة ملاهي ديزني، أنها تفتتح حدائق ترفيهية عملاقة لزوارها، تكون مستوحاة من عوالم السينما الناجحة، مثل سلسلة أفلام ستار وورز، وعالم قصص ديزني المختلفة، مثل افلام استديوهات marvel.

ويأتي الآن الدور على أفلام avatar وعالمها الخيالي الذي نجح في تحقيق إيرادات في صالات العرض السينمائية تخطت 3 مليار دولار للجزء الأول، و2 مليار دولار للجزء الثاني.

ومؤخرا طرح الجزء الثاني من سلسلة أفلام أفاتار للمخرج جيمس كاميرون، وهو الذي حقق حتى الآن في شباك التذاكر 2.2 مليار دولار إيرادات عالمية، ما دفع المخرج جيمس كاميرون للقول بأن الفيلم سيتم العمل على انتاج سلسلة موسعة منه للطرح خلال السنوات المقبلة.