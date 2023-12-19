نتفليكس تعمل على طرح عمل درامي مشتق من مسلسل Wednesday

القاهرة - محمد ابراهيم - دفع نجاح مسلسل Wednesday شبك نتفليكس للتفكير في طرح عمل درامي مشتق من المسلسل يكون محوره شخصية "فيستر" من عالم "أسرة آدمز" الشهيرة.

ووفق ديد لاين، العمل التليفزيوني المشتق من المسلسل، ستعمل المنصة على تطويره في الفترة المقبلة، بعد طرح الموسم الثاني من المسلسل الأصلي Wednesday.

وكانت قد كشفت مصادر من داخل شركة نتفليكس، أن منظومة إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، انتقلت للعمل في إيرلندا، حيث سيتم تصوير مشاهد العمل.

ووفق موقع ديد لاين، فإن نتفليكس تضع نصب اعينها الربيع القادم من عام 2024، موعدًا إنطلاق تصوير مشاهد الموسم الجديد، على أن يطرح في 2025 للعرض.

تجديد لموسم ثاني

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس بشكل رسمي عن تجديد مسلسل "Wednesday" لموسم جديد، استجابةً للنجاح الباهر الذي حققه الموسم الأول.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المسلسل حقق أعلى معدلات المشاهدة في تاريخ نتفليكس، مما دفع المنصة إلى البدء في العمل على جزء جديد من السلسلة، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره قريبًا.

نجاح كبير

وحقق المسلسل رقمًا قياسيًا كونه الأكثر مشاهدة في أسبوع واحد على نتفليكس على مر العصور، مما أدى إلى استمرار النجاح والتفاعل الإيجابي معه.

وتجاوزت ساعات المشاهدة الإجمالية للمسلسل في الأسبوع الأول من عرضه 341.2 مليون ساعة عبر المنصة، متفوقًا بذلك على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة مسلسل "Stranger Things" في موسمه الرابع.

ومسلسل "Wednesday" يستند إلى قصة عائلة آدامز، ويمزج بين عناصر الرعب والكوميديا. يتألق في بطولته جينا أورتيجا التي تجسد دور وينزداي آدامز، بينما تشارك في البطولة كريستينا ريتشي وكاثرين زيتا جونز ولويس جوزمان وجويندولين كريستي وإسحاق أوردونيز، ويعد هذا العمل الدرامي أحدث إضافة إلى لائحة الأعمال الناجحة التي تقدمها نتفليكس.