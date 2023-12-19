حسين زين يستقبل الدكتور نبيل جاسم رئيس لجنة الإعلام العربي  بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور نبيل جاسم رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، ورئيس شبكة الإعلام العراقي، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحّب “زين” بالدكتور نبيل جاسم مؤكدًا عُمق وتميز العلاقات المصرية العراقية التاريخية، بين الشعبين الشقيقين، ووجود تنسيق وتعاون متواصل في مختلف القضايا الإعلامية، فضلًا = عن التعاون البرامجي والإخباري.

وأكد “زين” ضرورة وجود مزيد من الدفع قُدُمًا بهذا التعاون الإعلامي؛ لتحقيق مردود إيجابي على المستوى المهني والاقتصادي.

ومن جانبه أعرب نبيل جاسم عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام، واصفها بـ "قلعة الإعلام المصري العريق"، الذي يذخر بالكوادر الإعلامية المتميزة، مؤكدًا وجود رغبة وضرورة لتفعيل التعاون الإعلامي بمختلف المجالات مع هذا الصرح الإعلامي الكبير.

وناقش الجانبان سُبل تعزيز وتنشيط التعاون، لفتح آفاق جديدة مشتركة من التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام، وشبكة الإعلام العراقي؛ حيث بحث الجانبان آليات إتمام الاتفاقية العراقية المصرية في مجال الإعلام، من تبادل برامجي وإخباري، فضلًا عن تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين الجانبين.

وأشاد الدكتور نبيل جاسم، بتجربة الإنتاج العربي المشترك لبرنامج “بيت للكل”، وهو إنتاج عربي مشترك بين مصر والعراق والأردن وفلسطين، حقق نجاحات وتغطيات إعلامية متميز،ة لكافة القضايا العربية ومشاكل الوطن.

وقال: “إننا نتطلّع لتنشيط التبادل مع الجانب المصري في البرامج الرياضية، كما نتطلّع لإنتاج مشترك لبرنامج بث مباشر، وأيضًا تبادل في المواد الدرامية لشهر رمضان المقبل”.

وفى نهاية اللقاء، أثنى الدكتور نبيل جاسم على الاستقبال، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد رمزًا يضاف للحضارة المصرية العريقة، وأن الدولة المصرية تتجّه وبقوة، نحو البناء والتعمير والحداثة.