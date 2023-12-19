نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يُفجع الفنان أصيل أبو بكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن الفنان السعودي أصيل أبو بكر، منذ ساعات قليلة عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “إكس”، حيث كتب تغريدة قال فيها:" انتقلت إلى رحمة الله وغفرانه والدتي الغالية اللهم أغفر لأمي وارحمها وأسكنها جناتك آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر أعمال الفنان أصيل أبو بكر

يذكر أن أصيل أبو بكر، طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يالأخضر حنا معاك"، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب السعودي وتزامنا مع فوز الفريق الأخضر على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022، والمقام في دولة قطر.

معلومات عن الفنان أصيل أبو بكر



كانت بدايته الفنية من خلال مشاركته بدويتو مع والده الفنان أبو بكر سالم بأغنية «ريحة أهلي» وأغنية وطنية بعنوان «يابلادي واصلي»، أصدر أول ألبوماته عام 1992 بعنوان “دخلت بحرك”، وحقق نجاحًا كبيرًا، وخاصةً أغنية شمس بيني وبينك واستمر في إصدار ألبوماته حتى الوقت الحالي، وكان آخر ألبومات باسم «نصي الثاني» وحقق نجاحًا في مبيعاته.

تعاون مع عدد من الفنانيين في مجال التلحين ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية “أحبك ليه أنا مدري”، وهي من ألحان أصيل أبو بكـر وكذلك أغنية (ياسيدهم وينك)، لحن أيضًا عددًا من الأعمال الفنية لعبد الكريم عبد القادر وعبد الله الرويشد وحسين الجسمي وديانا حداد ورجاء بلمليح.