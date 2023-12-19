نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بحضور نجوم الفن والمجتمع أمسية شعرية بعنوان "فلسطين في القلب" في المركز القومي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت.

أبرز الفنانين المشاركين في أمسية “فلسطين في القلب”

وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م؛ بمسرح مركز الهناجر للفنون؛ بحضور الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والقديرة مديحة حمدي، والفنان القدير خالد الذهبي، والناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين، والسيدة فاطمة حسين رياض، والسيدة ناهد الدفراوي.

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

تفاصيل الأغاني المقرر تقديمها في أمسية “فلسطين في القلب”

ومجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".