ثلاث جلسات شهدتها فعاليات «بيت الزبير للسرد» فـي يومها الأول

بمشاركة عدد من الكتاب والروائيين

متابعة ـ خالد بن خليفة السيابي:

انطلقت أمس فعاليات أيام مؤسَّسة بيت الزبير للسرد والتي تستمرُّ أربعة أيام في منتجع بر الجصَّة، وحملت الجلسة الأولى عنوان (سُلطة النقد) وشارك بها الأستاذ الدكتور سعد البازعي والأستاذ الدكتور أحمد يوسف، وأدارها الدكتور خالد المعمري. وقدَّم المشاركون عددًا من التفاصيل المتعلقة حَوْلَ (سُلطة النقد) وعبرها قال الدكتور سعد البازعي: الممتهن للنقد قارىْ متخصص يملك الأدوات وله القدرة على تفكيك النَّص ودلالاته نتيجة معرفة وخبرة، والقارئ ناقد في اختياره لقراءة نص من عدمه، وفي التعبير عن رأيه بخصوصه.

ويقول الدكتور أحمد يوسف: إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على كتابة قصَّة فهل يعجزه مستقبلًا أن يقومَ بنقدها وتحليلها؟! وفيما يتعلق بالناقد يقول: يستمدُّ الناقد سُلطته من معرفته الموسوعية، ويفترض بهذه السُّلطة ألَّا تكونَ سُلطة هيمنة وتحكُّم.

وشارك في الجلسة الثانية (سُلطة الجوائز وسُلطة التلقي) حمور زيادة وسعود العنسوسي وأميمة الخميس وطارق إمام، وأدارها سليمان المعمري، ومن خلالها قال حمور زيادة: لا يمكن للجائزة أن تخلدَ صاحبها مهما كان حجمها، ما لم يصاحبها موافقة من القرَّاء. فيما قالت أميمة الخميس: قبل أن تسلمَ الجائزة للفائز تمرر للمانح، وهو المستفيد الأكبر من أثرها. وقال سعود العنسوسي: في كثير من الأحيان تكون للجوائز سُلطة ضدَّ الكاتب لصالح القارىْ.

وشارك في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (كتابة الرواية أو صناعة الرواية) بثينة العيسى وبشرى خلفان وزهران القاسمي وهدى حمد، وأدارتها فاطمة إحسان، وعبرها قال زهران القاسمي: الاشتغال على الأمكنة في رواياتي كانت مرتكزة على الذاكرة البصرية بالمقام الأول، وهو ضروري لخيال القارئ وعيشه للرواية. بينما قالت هدى حمد: التعرف على الشخصيات وعوالمها الداخلية أثناء كتابة النص اشتغال مُهمٌّ للكاتب، وهو أكثر بكثير مما يظهر للقارئ.

فيما قالت بشرى خلفان: الوعي بعناصر الكتابة قد يكون مقيدًا للكاتب في لحظة الكتابة التي تتطلب الحُرية. وأشارت بثينة العيسى إلى (منطلق النص) وهو خضوع الحكاية والشخصيات للمحدِّدات والإكراهات التي ارتضاها هذا العالم لنفسه.