عايدة رياض تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية:' الشعب المصري إيده في إيد رئيسنا وهنتنقل نقلة تانية'

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة عايدة رياض، على تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024.

وعبرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بفوز الرئيس بالإنتخابات الرئاسية، وذلك خلال تصريحات صحفية لها: “ألف مبروك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبروك على مصر، وأتمنى لـ مصر إن شاء الله بقيادة الرئيس المُحب والمخلص لوطنه اللي في السنين اللي فاتت البسيطة نقل مصر نقلة تانية ورغم الظروف اللي واجها، واللي كل الشعوب العربية بتواجهها ولكن ما زلنا الحمد لله بفضله هيكون في مزيد من الإنجازات”.

وتابعت عايدة رياض: “الشعب المصري إيده في إيد رئيسنا، إن شاء الله هنتنقل نقلة تانية وكل شيء في وقته وبالكفاح، وألف مبروك يا رئيسنا، كلنا بنحبك وتحيا مصر”.

نتيجة الإنتخابات الرئاسية



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.