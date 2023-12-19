الخميس.. صناع أبو نسب يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات 6 أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل صناع أبو نسب بالعرض الخاص للفيلم يوم الخميس المقبل، بإحدى سينمات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والجمهور، حيث من المقرر عرض العمل في السينمات يوم 21 ديسمبر في مصر، بينما يوم 28 في الوطن العربي.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري وشيرين رضا، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



قصة فيلم أبو نسب



يدور أحداث الفيلم حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاءعامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

طرح فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام في السعودية

يستعد نجوم فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام للعرض الأول للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، في عدد من دور العرض العربية والعالمية وتأتي السينمات السعودية على رأس القائمة، حيث من المقرر طرحه فيها يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري.

أحدث أعمال محمد إمام

ويذكر ان أحدث أعمال محمد إمام هو فيلم اللعب مع العيال، وحددت الشركة المنتجة له عيد الأضحى المقبل موعد مبدئي لعرضه بالسينمات، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، كما بدأ مؤخرا تصوير فيلم شمس الزناتي، والذي يعيد من خلاله تقديم فيلم والده الزعيم عادل إمام الذي عُرض في 1991، ولكن بمعالجة معاصرة، ويشارك به أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

