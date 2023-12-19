نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أسبوعين من وفاة والدتها.. ناهد السباعي: "أمي شهيدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر ارتباط الفنانة ناهد السباعي بوالداتها المنتجة الراخلة ناهد فريد شوقي من أشهر العلاقات الأسرية في الوسط الفني، فرغم تعلقهم الشديد طوال حياتهما إلا أن رحلت والدة السباعي في وقت غياب ابنتها، فقد تفاجئ الجميع بغياب ناهد السباعي خلال جنازة والدتها وتوديعها والتي رحلت صباح أمس عن عمر يناهز 72 عامًا.

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، وذلك من خلال مجموعة من الصور تجمعها مع والدتها وهما يرتدين الحجاب، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

علقت ناهد السباعي على فيديو يجمعها بـ والدتها عبر حسابها الرسمي بـ “إنستجرام”، قائلة: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. و"بشر الصابرين" و"جزآهم بما صبروا جنة وحريرًا"، و"المبطون شهيد".

برسالة مؤثرة.. ناهد السباعي تودع والدتها

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام صورة لبيان نقابة المهن السينمائية، وصحبته بتعليق: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنت خير خلف لخير سلف.. سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك، انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتمت: "سيقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ زايد امام هايبر وان، يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر بعد صلاة المغرب البقاء والدوام لله وحده".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا يوم 5 ديسمبر الماضي، المنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت قد تعرضت قبل وفاتها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى، وظلت بالعناية المركزة، وتغيبت ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن جنازاتها، نظرًا لتواجدها في لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية.