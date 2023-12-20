نشوى مصطفى تنضم لمسلسل "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة نشوى مصطفى لمسلسل "إمبراطورية ميم" المقرر طرحه في رمضان المقبل 2024.

وهنأت نشوى مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق بفوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث نشرت صورة النتيجة وكتبت على انستجرام: ""شعب واعى عظيم اختار اللي يكمل المسيرة - ألف مبروك سيادة الرئيس الله يعينك ويقويك.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، حصل على إجمالي 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، فيما حصل حازم عمر على مليون و986 ألفا و352 صوتا، بنسبة 4.5%، وفريد زهران مليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4%، وعبدالسند يمامة 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

تصدرها ترند x

وسبق، تصدرت نشوي مصطفى تريند جوجل وتواجد اسمها ضمن قائمة “تريند” موقع X، وذلك بعد حديثها وانفعلها على الهواء في برنامجها بنت البلد عبر قناة ten، عن زيادة البنزين وقطع الكهرباء استياء البعض منها، وتفاعل الجمهور مع حديثها بين مؤيد لكلامها ومعارض له، مع تداول فيديو من الحلقة وهي تكشف عن رأيها في أزمة انقطاع الكهرباء.

آخر أعمال

ويذكر ان اخر الأعمال الدرامية لـ نشوى مصطفى، هو مسلسل اللي نحبهم، والذي عُرض عام 2021، وهو عمل إماراتي دارت أحداثه حول أم حسن التي تتولى رعاية أولادها بعد وفاة زوجها، ويبقى في قلبها حب وغرام لجارها أبو جبر، ولكن لا تستطيع الفصح عنه، وعلاقتها بشقيقها خميس وزوجته توحة التي تنشأ مشروعات إنتاجية تفشل أغلبها، ضم العمل: نشوى مصطفى، فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.