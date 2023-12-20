نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الثامنة عشر من "العودة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في الحلقة 18 من مسلسل العودة، يشهد المشاهدون تصاعدًا مثيرًا للصراع بين شخصيات المسلسل، حيث يحاول ياسر (أحمد عبد الحميد) الحصول على المعلومات من يحيى (تامر نبيل) حول الذهب المسروق، لكن يحيى يرفض بشدة الكشف أي تفاصيل، مما يثير غضب ياسر ويؤدي إلى تصاعد التوتر والتهديدات بينهما.

يتوجه آدم وعلام (أحمد فتوح) إلى حسن (عصام السقا) وجمال (أحمد والي) بعد خروجهما من مركز الشرطة، حيث تواجههما اتهامات بالتورط في أعمال يشتبه في أنها تتعلق بالأثار.

يحاولان آدم وعلام التبرؤ من الاتهامات الموجهة إليهما أمام حسن وجمال.

عنوان جديد: "تطورات مثيرة في حلقة اليوم من مسلسل العودة: اكتشاف سرقة الذهب ومشاكل عاطفية معقدة"

يكتشف علام (أحمد فتوح) سر سرقة الذهب وينفعل على مساعده عندما يكشف له أن ياسر (أحمد عبد الحميد) كان حاضرًا أثناء السرقة.

في سياق آخر، يتوجه فهيم (وليد فواز) إلى هاشم (حمزة العيلي) لفسخ خطوبته من كيان، ويحاول هاشم فهم الأسباب، لكنه يفاجأ برغبة كيان في ذلك.

من جهة أخرى، يقوم يحيى (تامر نبيل) بزيارة ندي (سارة نور) في محاولة للاعتذار عن اختفائه ويعترف لها بأن مشاعره لا تزال كما كانت ويؤكد حبه لها.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.