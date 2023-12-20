نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه "قلبي معاك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب مصطفي حجاج لطرح أحدث أغانية بعنوان "قلبي معاك" ومن المقرر طرحها اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، وتحمل عددًا من المفاجآت، في جميع المنصات الإلكترونية، وموقع الفيديوهات "اليوتيوب".

وبدء مصطفي حجاج حملة الترويج عن أغنيته "قلبي معاك" وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام".

أغنية قلبي معاك

ونشر مصطفي حجاج بوستر الأغنية وعلق عليها قائلا: "أغنيتي قلبي معاك بكرة اساعة 3 عصرا".

أغنية "قلبي معاك" من إخراج وإنتاج هاني محروس، وكلمات وألحان عزيز الشافعي.

أغنية عملنا قيمة

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح خلال الفترة الماضية أغنية بعنوان "عملنا قيمة" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي أماديو ومهندس الصوت هانى محروس، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

وتقول كلمات الأغنية

ومن كلمات أغنية "عملنا قيمة": يادكتور من غير ماتبنج خيط، ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط، آه.. منكو لله كلكو، ياللي كنت بحبكو، وواخدكم حبايبي، وواخدني عدوكو، كانوا غاليين مابقوش، واحتجناهم مابانوش، دي وشوش وع المغشوش، باعونا ليه، انا كنت غلبان وغشيم، وتوبت والله العظيم، مادفعش فيهم مليم، دول يسووا إيه، عملنا قيمة، لابن اللئيمة، عملنا قيمة لناس لئيمة، خسارة ننطق اسمهم، عملنا سعر، للي مالهومش سعر، لو سيبت بوقي، يجيبلي حقي، القول هيحرق دمهم.