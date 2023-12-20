أمينة خليل: عضويتي بلجنة "البحر الأحمر" السينمائي كانت تجربة شديدة الإثراء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بالمشاركة كعضو في لجنة تحكيم مسابقة "صناعة فيلم في 48 ساعة" في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن تجربتها كانت غاية في الإثراء، حيث استمتعت بمشاهدة أفلام عالية المستوى،

وأكدت أن فكرة توليها عضوية في اللجنة كانت تجربة مميزة، معبرة عن حماسها لمشاهدة الأفلام والاستماع إلى آراء اللجنة، مع العلم أن تلك التجربة ساهمت في توسيع آفاقها نظرًا لتنوع خبرات أعضاء اللجنة الذين عاشوا في بيئات مختلفة ويفكرون بطرق متنوعة.

وأكدت أيضًا أن عملية تحديد الجوائز تمت بالتوافق بين أعضاء اللجنة دون اللجوء إلى التصويت أو تحفظ أي من الأعضاء على منح جائزة معينة.