نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يلتقي بجمهوره بأربيل في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان وائل جسار عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، ومن المقرر أن تقام يوم ١١ يناير، في قاعة أشبيليا في مجمع فيرساي، حيث شارك "جسار" جمهوره البوستر الدعائي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:" أربيل العراق".





تعليقات الجمهور على منشور وائل جسار

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، ان شاء الله هتكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

وائل جسار يلتقي بجمهوره في روما بهذا الموعد

وعلى صعيد آخر، يلتقي الفنان وائل جسار بجمهوره يوم ٢٥ ديسمبر في مدينة روما، حيث شارك "جسار" جمهوره بفيديو له من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية في حد بيحبني

تعرف على كلمات اغنية في حد بيحبني



وتأتي كلمات أغنية كالآتي /في حد بيحبني يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني لو توهت هيدلني

ببساطة فيه احتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني ع الايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني ع الايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا حد يكون في الدنيا ضهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وامين

كل اللي طالبه يا ناس جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الاخلاص يرحمني من التخمين

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني ع الايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني ع الايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

