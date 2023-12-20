مسار إجباري يتصدر تريند يوتيوب بـ "روح الروح"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فريق "مسار إجباري" تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيتهم الجديدة “روح الروح”، والتي طرحت قبل يوم دعما للقضيةالفلسطينية.





واقتربت الأغنية من تحقيق الـ 50 ألف مشاهده لتكون ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات آمار مصطفى، وغناءوألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".





تفاصيل أغنية روح الروح





أغنية "روح الروح"، طرحها الفريق تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيليةعلى القطاع، مع مرور الوقت شعر الفريق أن لديهم من الغضب ما يجب أن يخرج في الموسيقى أو الغناء، وعندما كتبت الشاعرة آمارمصطفى الكلمات المناسبة، شعر الفنان هانى الدقاق مؤسس الفريق، بتفاعل شديد مع الكلمات، وأحس بأنها تعبر عما كان يفكر فيه جميعأعضاء الفريق، فقام بتلحين الأغنية بشكل سريع. قامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد التى تهوى الرسم منذالصغر، وقامت برسمه فى غزة من تحت القصف وعبرت عن مشاعرها من خلاله.





كلمات الاغنيه

تقول كلمات أغنية "روح الروح":..

احنا صحاب الارض

احنا السكان الاصليين

و جذور بتمد لعاشر جد

بتهتف فلسطين

لو عامل نفسك يعني نسيت..

انا متهزتش.. انا صاحب البيت

انا صوت لا بيسكت ولا بيموت

انا وعد يقين

و عينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين

هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين

و الورد هيرجع وهيطرح في قلوب تانيين

و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

و يا روح الروح.. ويا حتة من الجنة على الأرض

لو عمري يروح.. انا عمرى ما هتعب ولا هتهد

انا هنا على ارضي بموت والضحكة ما فارقتنيش

انا طفل اتعلم منه العالم إنه يعيش.