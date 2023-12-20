أمي شهيدة.. ناهد السباعي تكشف سبب وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - لا تزال مشاعر الحزن تسيطر على الفنانة ناهد السباعي، منذ وفاة والدتها، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وتشارك الحزن عبر نشر صور مؤثرة تجمعها بوالدتها التي فارقت الحياة قبل أسبوعين بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ناهد السباعي على صفحتها الشخصية، مقطع فيديو يجمعها بـ والدتها، معلقة: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. و"بشر الصابرين" و"جزآهم بما صبروا جنة وحريرًا"، و"المبطون شهيد".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا يوم 5 ديسمبر الماضي، المنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت قد تعرضت قبل وفاتها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى، وظلت بالعناية المركزة، وتغيبت ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن جنازاتها، نظرًا لتواجدها في لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية

أخر أعمال ناهد السباعي

والجدير بالذكر آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "النهاية "الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020 وتدور أحداثه حول تدور أحداث المسلسل في العام 2120 حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم.

أحداث مسلسل النهاية

دارت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة، في مشهد يشرح فيه مُعلم لتلامذته عن حرب تحرير القدس التي إنتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل، بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود من إسرائيل، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، حسب ما ورد في سياق، وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.