نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهين عن عدم مشاركته في دراما رمضان 2024: "فرحان بالإجازة لكن لو لقيت دور حلو هعمله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد شاهين، على عدم مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2024. وذلك خلال حواره في برنامج "عرب وود".

قال محمد شاهين: "أنا فرحان بالإجازة بس لو اتعرض عليا حاجة كويسة ودور جديد وهقدم حاجة مختلفة هعمله طبعا"

أخر أعمال محمد شاهين

وفي سياق آخر شارك محمد شاهين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الهرشة السابعة" الذي عرض في الجزء الأول من شهر رمضان، وشارك في بطولة العمل كلًا من أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال"، من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

أحداث مسلسل الفرشة السابعة

ويذكر أن تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويغلب على المسلسل طابع من الإثارة والتشويق، ويحكي المسلسل قصص حب بين زوجين ومع مرور الزمن يدخل بينهم الملل؛ ليصيب الطرفين بالاحباط، تقدم أمينة خليل دور أم لتوأم، وهي المرة الثانية التي تقدم فيها دور أم بعد فيلم "حظر تجول، ولكن هذه المرة تناقش مشاكل الأمومة.

يٌجسد شاهين خلال الأحداث شخصية الزوج "أدم"، وتُجسد شخصية "نادين" الممثلة "أمينة خليل"، وتُجسد شخصية "سلمى" الممثلة "أسماء جلال"، ويُجسد شخصية "شريف" الممثل "علي قاسم".

مسلسل الكبير أوي

وجدير بالذكرأن مسلسل الكبير أوي 7، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن والرياضة كضيوف شرف، من إخراج أحمد الجندي.

كما ان الجزء السادس من العمل لاقى قبولًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.