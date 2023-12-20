لماذا طلب محمد رمضان ركوب جمل في ميامي؟



القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم محمد رمضان، للمرة الأولى عن كلمات أغنيته الجديدة "عربي"، التي بدأ التحضير لها مع "دي جي فيوتشر"، وتم تصويرها في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات إعلامية خلال حفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أكد محمد رمضان، أنه كان يشعر بالفخر لأنه كانت هذه أول مرة يمشي فيها جمل في ميامي بناءً على طلبه الخاص.

وأضاف قائلًا: "أصررت على تصوير مشاهد خاصة تعبر عنا كعرب، وطلبت وجود حيوانين خاصين، صقرًا كبيرًا وجمل، واضطر المنتجون إلى شحن جمل من ولاية أخرى بسبب عدم توفرهم في ميامي".

كلمات أغنية "عربي"

"سعودي وكويتي بحريني.. سوري لبناني أردني.. مصر نور عيني عراقي فلسطيني.. بلادنا كتير سامحوني... عماني قطري وإماراتي.. ليبي تونسي جزائري.. يمني سوداني العربي عليا غالي.. ومش هنسى المغربي".