غدًا.. العرض الخاص لفيلم "أبو نسب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد صناع فيلم “أبو نسب”، غدًا للاحتفال بالعرض الخاص بأحد السينمات الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر، بحضور النجم محمد إمام، وأبطال الفيلم، كما سيتم طرحه في السينمات السعودية، يوم 28 ديسمبر الجاري.



تفاصيل البرومو



وشهد البرومو التشويقي لفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام وياسمين صبري، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث تم طرحه مؤخرًا، وظهر فيه محمد إمام وياسمين صبري وهما يواجهان تحديات خلال حفل الزفاف.



أبطال فيلم أبو نسب





"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري وشيرين رضا، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالإضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



قصة فيلم أبو نسب



يدور أحداث الفيلم حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاءعامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.



أحدث أعمال محمد إمام



ويذكر أن الفنان محمد إمام قد بدأ تصوير عمل سينمائي جديد ويحمل إسم شمس الزناتي، ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمه جدًا ليظهر للجمهور بالشكل اللائق وحيث يقوموا الجهات المنتجه هذه الفتره بعقد جلساتعمل مكثفه خلال هذه الفتره للاستقرار علي اللوكيشنات النهائية للتصوير، "شمس الزناتي" بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج رشيدي برودكشن ويتولي إخراج العمل عمرو سلامة.