سانجاي دوت يحتفل بمرور 20 عامًا على طرح Munna Bhai MBBS

أحمد جودة - القاهرة - شارك نجم بوليوود الكبير سانجاي دوت متابعيه الاحتفال بمرور 20 عامًا على طرح فيلمه السينمائي الناجح Munna Bhai MBBS.

ونقل إنديا توداي، صورة تذكارية شاركها سانجاي دوت مع متابعيه، للتذكير بمرور هذه الفترة على طرح الفيلم الكوميدي المميز.

وبالأسلوب نفسه استغل النجم أكشاي كومار مناسبة ذكرى عيد مولده لطرح أول مقطع تشويقي لفيلمه الجديد Welcome 3 الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة ناجحة.

ونقل موقع إنديا توداي المقطع التشويقي للفيلم، الذي يضم تشكيلة كبيرة من نجوم بوليوود، ومنهم ديشا باتاني، وسانجاي دوت.

والفيلم الذي أعلن عنه كومار سيحمل هذه المرة عنوان مميز، هو 'Welcome To The Jungle.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر أيضًا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.