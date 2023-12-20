تأكيدًا لإنفراد "دوت الخليج الفني".. عمرو دياب يطرح ألبومه الغنائي الجديد في رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت إحدى شركات المحمول المتعاقد معها الفنان عمرو دياب، خبر "دوت الخليج الفني" الذي كشف موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك".

ونشر "دوت الخليج الفني" منذ بداية شهر ديسمبر أنه سيتم العمل على التصاريح الخاصة بالألبوم بـ منتصف الشهر وذلك استعدادًا لطرحه في رأس السنة ويضم الألبوم 12 أغنية.



في سياق آخر افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن خلال الأيام القليلة الماضية معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو دياب الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وچانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور.