نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرس إنذار: فيلم سعودي جديد مستوحى من أحداث حقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نتفليكس عن الصور الأولى من فيلمها السعودي الجديد "جرس إنذار"، والمستوحى من أحداث حقيقية، حيث تُكشف الكثير من الأسرار الخفية وتُستعرض القدرة الكبيرة لشخصيات الفيلم على مواجهة الظرف المأساوي.

أحداث فيلم “جرس إنذار”



تدور أحداث الفيلم في مدرسة للبنات، عندما يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبب بنشر الذعر عند الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة، يأخذنا الفيلم في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت إلى نواتج مؤسفة.

أبطال فيلم "جرس إنذار"



"جرس إنذار" من إنتاج استوديوهات Ideation وإخراج خالد فهد، ويشارك فيه نخبة من النجوم الناشئين والمعروفين من بينهم شيماء الطيّب، وخيرية أبو لبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي، وسيأخذ المشاهدين في رحلة آسرة نحو عالم من المشاعر الجيّاشة التي تخوضها شخصياته المستوحاة من خيال الكاتب.

يعرض "جرس إنذار" حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 18 يناير.



معلومات عن نتفليكس



تُعد Netflix إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، إذ يستمتع أكثر من 247 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات التلفزيونية والأفلام والألعاب بمختلف التصنيفات الفنية واللغات. ويستطيع الأعضاء أيضًا الاستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة في أي وقت وأي مكان، ويمكنهم تغيير الخطة في أي وقت.