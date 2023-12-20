تنظيم البطولة الوطنية الثامنة للمناظرات الطلابية بتعليمية ظفار

صلالة ـ «الوطن»:

بدأت بمركز التدريب والتأهيل بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار البطولة الوطنية الثامنة للمناظرات الطلابية للعام الدراسي 2023/‏ 2024 وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من طلبة مدارس المحافظة. ترتكز المناظرة على ثلاثة محاور أساسية وهي : أولا (المحتوى): وهو مجمل ما يقدم من حديث من حيث الحجج والأدلة والبراهين. وثانيا (الاستراتيجية): وهي الآلية والترتيب والتنظيم الذي يقدم بها المحتوى من حيث ترتيب الحديث وتنظيمه والالتزام بأدوار المتحدثين وبالوقت المحدد وكل ما يتعلق بتنظيم بنية الحديث. وثالثا (الأسلوب): ويقصد به الطريقة التي يقدم بها محتوى الحديث من حيث وضوح الصوت والألفاظ والبعد عن التأتأة واستخدام لغة الجسد بالإيماءات والحركات المناسبة والتواصل البصري والثقة بالنفس وغيرها من الأساليب المناسبة التي تساعد على إيصال الحديث بشكل أفضل. تهدف المناظرات الطلابية إلى إذكاء روح البحث بين الطلبة ودفعهم لتحصيل المعارف المختلفة وتنمية مهارات التفكير والفهم واستنباط الحقائق لدى الطلبة.

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