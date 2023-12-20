5 آلاف زائر لموقع بسياء وسلوت الأثري بمحافظة الداخلية

بهلاء ـ العُمانية: بلغ عدد زوّار المواقع الأثرية بسياء وسلوت بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية التابع لوزارة التراث والسياحة، أكثر من 5 آلاف زائر من مختلفِ الأعمار خلال الفترة من شهر فبراير حتى ديسمبر من العام الجاري. وقال أحمد بن محمد التميمي مدير دائرة موقع بسياء وسلوت الأثري بوزارة السياحة والتراث، يعد موقع بسياء وسلوت الأثري امتدادًا متواصلًا من التراثِ الثقافي المتعددِ في الأشكال المعمارية، والأبراج والآبار والمدافن الأرضية والمدافن البحريَّة والنقوش الصخرية، مضيفًا بأن الموقع يهدف إلى جذبِ وتعريف الزائرين على البعد التاريخي، ويتضمن 3 قاعات رئيسة ممثلة في قاعة العصر البرونزي، وقاعة العصر الحديدي، وقسم مواقع التراث العالمي، وتحوي هذه الأقسام على 344 قطعةٍ أثريةٍ مختلفةٍ، تم اختيارها لتدعيم النّصوص العلمية في لوائح صالات العرض.

وتمثل هذه القطع الفترات الزمنية المختلفة للاستيطان البشري في المنطقة، و تبرز حجم وطبيعة النشاطات الاقتصادية القائمة على الزراعة، والتبادل التجاري، والتعدين، كما تتنوع هذه المعروضات بين الأدوات والأواني الحجرية، والفخارية، والأختام، والمصنوعات البرونزية.

وبين أن الدائرة بموقع بسياء وسلوت الأثري تعمل في مجال البحث العلمي، لاستكمال جهود وزارة التراث والسياحة في أعمال المسح، والتوثيق العلمي، والمتابعة الدورية للمواقع الأثرية، مضيفًا أنّ المركز يشرف على البعثات الأثرية، ويقدم المساندة للباحثين والمهتمين في مجالي التاريخ والآثار.