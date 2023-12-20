نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على سبب دموع محمد رياض على الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما حضر حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، وكان من الحضور الحفل الدكتور أشرف زكي والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي، وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تعرف على سبب دموع محمد رياض علي الهواء..



أحمد بن حنبل يتسبب في دموع محمد رياض على الهواء



حبس محمد رياض خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد"، دموعه علي الهواء وهو يكشف عن موقف مؤثر لا يستطيع نسيانه بسبب أحد أعماله الدينية وهو مسلسل "ابن حنبل"، وقال: كنت بصور في العجمي، وكنا الصبح بدري ومنمتش كويس وعايز اشرب فنجان قهوة بأي شكل فقابلت الراجل المسئول عن الفيلا اللي بنصور فيها، وقلت له لو سمحت مفيش حد هنا يعملي قهوة فقال لي لأ بغباء فظيع، واتكسفت وسكت شوية فقلت له طيب انت تعملي قهوة وانا عينيا ليك، فبصلي وقاللي هعملك قهوة مش علشان انت ممثل وكده، بس علشان انت خلتني اصلي وده اكتر مرة احس في حياتي ان شغلي مؤثر، وان ربنا يخليني سبب في إن حد يلتزم ويصلي ويبقى كويس، الراجل اللى عمل لي قهوة قال لي أنا من ساعة ما اتفرجت علي مسلسل ابن حنبل، وانا اتغير دلوقتي مساري وبقيت أصلي وعلشان كده هعملك قهوة، وقتها كنت في قمة سعادتي بالحياة".

محمد رياض: عملت مدرس كيمياء والمدير رفدني بسبب "البنات"

قال محمد رياض خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، إنه تخرج في كلية العلوم، وكان يحب الكيمياء للغاية، والتحق بقسم الأبحاث والتطوير في إحدى الشركات، وقال: اخترعت حاجات والله العظيم عملت حاجات باسمي قبل ما أسيب الشركة اللي كنت بشتغل فيها، سبتها لأن خلاص مكنش هينفع أكمل عشان التمثيل، وكنت شغال في الأبحاث والتطوير بتاع الشركة، أنا كنت لسه متخرج من كلية علوم وشغال كيميائي الصبح وبشتغل في معمل تحاليل وبشتغل في مدرسة بنات 3 أيام في الأسبوع لكنهم رفدوني، كنت لسه صغير عندي 22 سنة وشعري أصفر وحليوة وبروح لابس تيشيرت وبنطلون جينز.. وأول ما دخلت المدرسة لقيت الطابور بقى فيه همس.. بنات بقى كلهم 18 سنة وعمالين بيتكلموا مين ده وبتاع".

أشهر أدوار محمد رياض

يعتبر من أشهر أدواره التي قدمها دور “فارس” في مسلسل “الضوء الشارد” حيث استطاع أن يجسد دور الشاب الثري الوسيم فتى أحلام الفتيات، ولكنه وقع في حب فتاة فقيرة وأصر على الزواج منها، وعلى الرغم من أنه توفى في الحلقات الأولى من المسلسل إلا أنه استطاع أن يترك بدوره المتميز وأدائه التمثيلي القوي بصمة في أذهان المشاهدين، مسلسل “الضوء الشارد” من بطولة ممدوح عبد العليم، منى زكي، محمد رياض، جمال إسماعيل، يوسف شعبان، رانيا فريد شوقي، سميحة أيوب، سلوى خطاب، أحمد سلامة، ومن إخراج المخرج القدير مجدي أبو عميرة.