بعد تصدره التريند.. محمد رياض يتحدث عن محمود ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما حضر حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، وكان من الحضور الحفل الدكتور أشرف زكي والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي، وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية محمد رياض يتحدث عن الفنان الراحل محمود ياسين..

محمد رياض يتحدث عن الفنان الراحل محمود ياسين

تحدث الفنان محمد رياض خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس"، عن تعاون مع الفنان الراحل محمود ياسين في مسلسل "التوبة"، والذي دعمه في أول لقاء لهما وأثنى على موهبته، وإضاف رياض: "في مسلسل التوبة كان النجم محمود ياسين هو نجم العمل وقال إنني أتمني أن نشارك في عمل واحد ووافقت وكان هناك مشهد ضربي بالقلم على الوجه، وكان العمل من إخراج محمد النقلي، ورفض أن يضربني قائلا إن حفيده عمر محمد رياض سيظل متذكر أن جده ضرب والده بالقلم، كنت أستعين بخبرة النجم محمود ياسين وبخاصة في اللغة العربية، وكنت مرعوب أثناء مسرحية السلطان الحائر، وجبت مصحح حتى أتقن اللغة العربية، ولم يحدث أي خلاف فني معه، محمود ياسين من أفضل الشخصيات الفنية على الجانب الإنساني، وأنه أفضل من قدم الشخصيات والأدوار الصعيدية وهو أعظم ممثل قدم دور لأهالي الصعيد.



أحمد بن حنبل يتسبب في دموع محمد رياض على الهواء



حبس محمد رياض خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد"، دموعه علي الهواء وهو يكشف عن موقف مؤثر لا يستطيع نسيانه بسبب أحد أعماله الدينية وهو مسلسل "ابن حنبل"، وقال: كنت بصور في العجمي، وكنا الصبح بدري ومنمتش كويس وعايز اشرب فنجان قهوة بأي شكل فقابلت الراجل المسئول عن الفيلا اللي بنصور فيها، وقلت له لو سمحت مفيش حد هنا يعملي قهوة فقال لي لأ بغباء فظيع، واتكسفت وسكت شوية فقلت له طيب انت تعملي قهوة وانا عينيا ليك، فبصلي وقاللي هعملك قهوة مش علشان انت ممثل وكده، بس علشان انت خلتني اصلي وده اكتر مرة احس في حياتي ان شغلي مؤثر، وان ربنا يخليني سبب في إن حد يلتزم ويصلي ويبقى كويس، الراجل اللى عمل لي قهوة قال لي أنا من ساعة ما اتفرجت علي مسلسل ابن حنبل، وانا اتغير دلوقتي مساري وبقيت أصلي وعلشان كده هعملك قهوة، وقتها كنت في قمة سعادتي بالحياة".

اعمال محمد رياض الفترة القادمة

يشارك محمد رياض في مسلسل الناقور وعن القصة التي يناولها المسلسل، يدور العمل في إطار درامي اجتماعي بوليسي، يشارك في مسلسل الناقور بجانب الفنان محمد رياض مجموعة من الفنانين أبرزهم: آيتن عامر، طارق عبد العزيز، محمد عز، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، أحمد عبد الله محمود، هبة عبد العزيز، دارين حداد، صبري عبد المنعم، ناصر سيف والمسلسل من تأليف طارق بكرات، إخراج عادل الأعصر، شارك رياض بموسم رمضان الماضي لعام 2023، في مسلسل المداح الجزء الثالث، بطولة الفنان حمادة هلال، وشاركهما في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، هبة مجدي، لوسي، صبحي خليل، حنان سليمان، هلا السعيد، خالد زكي، تامر شلتوت، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

