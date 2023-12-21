نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنانة كريم فهمي صور له برفقة زوجته دانية البناوي، أثناء تأديته مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، وذلك عبر صفحته الشخصية موفع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهر كريم فهمي في الصور هو وزوجته بملابس الإحرام في الحرم المكي وأمام الكعبة المشرفة، علي صفحته معلقا عليه قائلا: "اللهم تقبل".

مسلسل 220 يوم

ومن ناحية أخري، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “220 يوم” بطولة كريم فهمي، عن خروج العمل من السباق الرمضاني 2024؛ بعد أن بدأ التحضير له منذ فترة.

ويدور مسلسل 220 يوم فى إطار رومانسى اجتماعى حول الأسرة وكيفية تولى الآباء مسئولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب فى بناء الأسرة والحفاظ عليها فى ظل التحديات الكثيرة فى المجتمع وقد تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم، بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وسبق، احتفل الفنان كريم فهمي بفوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاث أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، نشر مجموعة صور تجمعه بزوجته خلال مشاهداتهما للمباراة وكتب معلقا “مبروك الأهلي، مبروك الاهلويه، مبروك مصر والمصريين بكل انتمائتهم زمالك،اسماعيلى، اتحاد،مصري وكل الأندية، انا فخور اني بنتمي للبلد ديه وللنادي ده وهارد لك لجمهور اتحاد جدة وشكرا السعوديه والشعب الجميل لحسن الاستضافة، مصر ام الدنيا”