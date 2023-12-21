نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين يحيى تطرح كليب أغنيتها الجديدة "يا زين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة شيرين يحيى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا زين" عبى جميع المنصات الإلكترونية وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يازين" من كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع هاني يعقوب، مكس وماستر أحمد جودة.

أغنية ورا كل نجاح

سبق أن أطلق قطاع البرامج في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية جديدة بعنوان "ورا كل نجاح" من غناء المطربة شيرين يحيى على قنواتها، احتفالًا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

أغنية "ورا كل نجاح" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كولبكس، مع مكساج وماستر من إبداع ماهر صلاح، تمت إخراجها بواسطة شريف مصطفى، وتمت عملية المونتاج بواسطة محمد عبد المنعم.

أبرزت الأغنية لقطات من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال عشر سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركزت على تعزيز التعاون وتكثيف الجهود في جميع المجالات، كما ألقت الضوء على جهود مبادرة "حياة كريمة" في تحسين الظروف في قرى الريف المصري وتقديم الرعاية للأسر الأولى.

أغنية يوسف الابيضاني الحلو

ومن ناحية أخري، طرحت شيرين يحيى أغنية "يوسف الابيضاني الحلو"، التي حققت نجاحا كبيرا عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحدثت الأغنية عن المقطع الفيديو الذي أبكي الملايين"، والتي تروى من خلاله معاناة والده يوسف "شعره كيرلي وأبيضاني" في عمل غنائي..شاهد الآن..وثق بعض الصحافيين والمصوريين مجموعة من المشاهد المأساوية التي عاشها سكان قطاع غزة، تلك المشاهد التي افترت قلوب كل المشاهدين من كل أرجاء البلاد، حزنًا على مايحدث في أطفال غزة، فلم يفرق كيان الاحتلال الإسرائيلي مابين الاطفال أو النساء أو الشيوخ.

أغنية "يوسف الابيضاني الحلو" غناء شيرين يحيى، كلمات دعاء عبد الوهاب، الحان عبدالله الجسمي، توزيع إيهاب كولبكس، ميكس وماستر ايهاب كولكس وإيمان سراج.

كلمات أغنية يوسف الابيضاني الحلو

وتقول كلمات الأغنية: "إسمه يوسف.. شعره كيرلي وأبيضاني وحلو..ربنا يعلم وأنا بغنيها كنت حاسة بإيه..ربنا يصبرنا ويصبر كل أهله وأهالي كل الأطفال عصافير الجنة يارب".