“فيلم صعب ومغامرة جديدة”.. رامز أمير يشوق جمهوره لعمل سينمائي جديد

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان رامز أمير جمهوره لعمل سينمائي جديد، ولم يكشف عن أية تفاصيل تخصه، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابهالرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وشارك امير جمهوره فيديو أثناء قيامه بحلاقة شعره، وعلق عليه قائلًا: “فيلم صعب ومغامرة جديدة ربنا يسترها”.





آخر أعمال رامز أمير





كان آخر أعمال الفنان رامز أمير، هي مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة خالد النبوي ونضالالشافعي وخالد أنور وأروى جودة وحمزة العيلي ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.

وكان آخر الأعمال السينمائية لـ رامز أمير فيلم بعنوان " حملة فرعون "، وتدور قصته في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهيربفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية،وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

والعمل من بطولة: “عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، سوزان نجم الدين، محمود عبد المغني، محمد لطفي، بيومي فؤاد، وعددًاآخر من النجوم، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز”.







احتفال رامز أمير بزفافه

يذكر أن إحتفل رامز أمير بحفل زفافه يوم الخميس الماضي الموافق 1 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفني في وسط أجواء عائلية والمقربينمن الأصدقاء