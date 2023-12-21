نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد عام 2023.. نجوم تصدروا الترند وانتقدهم الجمهور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

شهد عام 2023 حالة من الصراعات والأحداث المثيرة، والذي شغلت على قطاع واسع من الجمهور، ولم يخلو يومًا إلا وكان هناك قصة تؤدى إلى الإشتعال وتصدرها الترند.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن نجوم تصدروا الترند وانتقدهم الجمهور



قصة خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد

بدأت الحرب تشتعل بين الفنانين محمد سلام وبيومي فؤاد، عقب انسحاب محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت في أحداث فلسطين.

وحظى محمد سلام على دعم واسع من لقراره من نجوم الوسط الفني ورواد التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأوضح أنه انتظر إلغاءا من القائمين على موسم الرياض حتى اللحظات الأخيرة، وأن العرض كوميدي راقص وهو مالا يستطيع فعله وسط الوضع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيين.

ووضع انسحاب "سلام"، باقي فريق عمل المسرحية في مرمى انتقادات الجمهور، وهو ما جعل الفنان بيومي فؤاد يهاجمه في محاولة لتبرير موقفه، إلا أنه أصبح عرضه للانتقاد مرة أخرى.

وانتشرت الدعوات إلى مقاطعة بيومي وإلغاء المتابعة لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل خسرت صفحته أكثر من نصف مليون، وتم غلق صفحته ثم عاد بيومي مرة آخرى على الساحة الفنية.



محمد سلام: "أنا مش حابب أعلق عليه ولا أحب أتكلم في الموضوع دا خالص".



وفي نفس السياق علق الفنان محمد سلام على كلام بيومي فؤاد قائلًا: "أنا لسه شايف فيديو بيومي فؤاد حالا ومفيش رد هقوله وأنا مش حابب أعلق عليه ولا أحب أتكلم في الموضوع دا خالص".

كما امتنع محمد سلام أيضًا عن التعليق على ما أثير مؤخرا حول خسارته لأدوار كان سيشارك بها بعدما اعتذر من مسرحية "زواج اصطناعي" التي عرضت في موسم الرياض بسبب أحداث غزة، وليصدر تصريحات عن تواجد محمد سلام في الكبير أوي بعد انتشار اشاعات حول استبعاده في المسلسل.



بيومي فؤاد يفتح النيران على محمد سلام

فتح الفنان بيومي فؤاد أبواب جهنم منذ عرض مسرحية زواج اصطناعي على مسرح الرياض حيث قال: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".

وتابع: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

أسما شريف منير تتصدر الترند وتتعرض للإنتقادات لهذا السبب!



أثارت الفنانة أسما شريف منير الجدل حول ظهورها بمهرجان القاهرة للدراما، في نسخته الثانية، وهي حليقة الرأس.



ونشرت أسما، قبل يوم واحد من فعاليات المهرجان، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقوم بحلاقة شعرها بأكمله وسط تشجيع من حولها.

وعلّقت أسما شريف منير على الفيديو قائلا: أنا شعري يتساقط منذ فترة، وتعرض للحرق خلال الفترة الأخيرة، لذلك اتخذت قرارا كنت أحلم باتخاذه منذ وقت طويل.

وأضافت:" القرار الذي اتخذته صعب للغاية، ولكني يجعلني أشعر بالقوة والتفاؤل، وهذه الخطوة بالجريئة والمرعبة".

وتابعت: "أعلم أن هناك هجوما كبيرا ستتعرض إليه من قبل البعض، لكني ما يهمني هو شعوري بالراحة، خاصة أن شعري سيعود إلى طبيعته بعد فترة، ولكني لن أتمكن من تجربة هذا الشعور مرة أخرى".



محمد رمضان ملك التريندات

لا يمر مشهد أو كلمة أو أي موقف الا وتصدر اسم محمد رمضان الترند وأبرز العناوين العربية والعالمية وتفاعل النجوم والجمهور معه، ويعد عام 2023 الحظ لرمضان والنصيب الأكبر من التريندات، ومن أبرز التريندات والانتقادات التي تعرض لها رمضان تجاهله للقضية الفلسطينية وظهوره

بفيديو مستفز ومثير للاشمئزاز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء خضوعه لجلسة مساج وباديكير، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليتصدر التريند عبارة "باديكير محمد رمضان".



كيم كاردشيان تتعرض للهجوم وتتصدر التريند لهذا السبب



أثارت الفنانة العالمية كيم كاردشيان الجدل بعد نشرها صور لابنها مرتديًا ملابس رياضية مقطوعة وتلوين جسمه باللون الأحمر بما يشبه الجروح والدم، وعلقت كيم على الصور بما معناه: سانت الزومبي في دور نيمار جونيور.



وظهر نجلها في الصور، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بشكل أقرب ما يكون لصور الأطفال الجرحى في غـزة، تزامنًا مع القـصف والمتواصل عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي.



وانهالت التعليقات عليها من قبل الجمهور، حيث سادت حالة من الغضب بينهم بسبب هذا التصرف.



وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كيم للانتقادات بسبب موقفها تجاه ما يحدث في فلسـطين، فخلال أحداث غزة ظهرت كيم كاردشيان مع ابنتها نورث خلال بث مباشر، عبر تطبيق تيك توك، وسألتها ابنتها عن علم فلسـ طين بعد تكراره في التعليقات أكثر من مرة، فردت عليها وقالت لها أنه علم البرازيل، وهو الأمر الذي تسبب في استياء الجمهور منها.

رامي صبري يتعرض للإنتقادات لهذا السبب!

رد الفنان رامي صبري على الانتقادات التي وجهت من الجمهور لبعض الفنانين بسبب مواصلة نشاطهم الفني، وإحياء الحفلات

وقال رامي صبري في بث مباشر له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أن هناك عقودًا وهذا عمل لا يستطيع أحد أن يتوقف عن العمل.

وأضاف: "الكومنتات اللي بتقول أنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب، يعني إحنا مش هنفضل قاعدين بناكل وبنشرب وبننام، فهي بس الناس اللي بتكتب الكومنتات دي مش فاهم بتكتبها على أساس إيه؟، ده شغلنا ودي عقود كاتبنها، ومنقدرش أننا منشتغلهاش".



وتابع: "مش ببقى فاهم أوي الناس اللي مش عايزانا نغني ونشتغل، وبزعل لما بلاقي الناس بتفكر كدة لكن معنديش حاجة أعملها، فلسطين على فكرة بتتضرب من قبل ما إحنا نيجي الدنيا، وإحنا هنعمل إيه، بنعمل اللي علينا وممكن مثلا نغني لفلسطين وندفع فلوس وكل حاجة عشان نتضامن، لكن نوقف شغلنا؟".

وأشار:"طب أنت لما بتوقف شغلك مش بتتفرج على الماتشات اللي شغالة مثلا؟ مش بتروح الاستاد وتدفع فلوس عشان تروح تتفرج على فريقك وهو بيلعب؟ مش بتصحى تاكل في بيتك؟ لا بتخرج وبتعيش حياتك، طب بتخرج ليه مدام فلسطين بتتضرب وبتموت، نموت إحنا كمان طيب؟.

وواصل: "اشمعنى الناس بتتفرج على ماتشات الأهلي والزمالك وعلى محمد صلاح، وليه الناس بتخرج وبتسهر، اشمعنى إحنا لما نعمل حفلات اللي هي شغلنا بنتهاجم".



رامي صبري:قضية فلسطين مش هتقف لو أنا بطلت غناء

وواصل: "بكبر دماغي، والناس اللي بتقول بتشتغل ليه يا فنان وفلسطين بتموت، ما فلسطين طول عمرها بتموت، مش فلسطين بس لا كل البلاد زي البوسنة، فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركوا؟ مش هو ده التضامن، ما أنا ممكن أعمل حفلة وأتبرع بيها لفلسطين، قضية فلسطين مش هتقف لو أنا بطلت غناء".



رامي صبري:تحيا فلسطين وإن شاء الله الفترة الجاية تبقى أحسن

واختتم:ً "إحنا آه شغلانتنا مختلفة عشان فيها فرح وسعادة بس ده شغلنا، مش هينفع نوقفه واللي بيفكر كدة ده غلط، لأننا بنعول أُسر وعندنا حياة مينفعش نوقف عشان فلسطين بتموت، بس مش لازم إحنا كمان نموت يعني، وتحيا فلسطين وإن شاء الله الفترة الجاية تبقى أحسن".