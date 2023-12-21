نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رقم 1”.. عمر كمال يحتفل بتصدر أغنية “أخوك يشرف بلد” تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المطرب الشعبي عمر كمال بتصدر أغنيته الجديدة “أخوك يشرف بلد” والتي يتعاون فيها لأول مرة مع الفنان محمود الليثي التريند العام للمحتوى الاكثر بحثًا واستماعًا على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.









وشارك كمال بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: “أخوك يشرف بلد تريند رقم 1 ”





تفاصيل أغنية أخوك يشرف بلد





أطلقت شركة السبكي للإنتاج الفني فيديو كليب لأغنية "أخوك يشرف بلد"، من فيلم "حمص وحلاوة"، بأداء النجمين محمود الليثي وعمركمال، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض قريبًا.

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.





أحداث فيلم حمص وحلاوة

فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثىومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميدي رومانسى.

آخر أعمال محمود الليثي

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.

آخر أعمال عمر كمال





ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.