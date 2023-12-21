نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. محمود حافظ أحدث المنضمين لقائمة أبطال “إمبراطورية ميم” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان محمود حافظ لقائمة أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل شخصية محمود حافظ في العمل





ويجسد الفنان محمود حافظ شخصية رئيسية وهامة ضمن أحداث العمل الذى يدور في إطار اجتماعى لايت كوميدى، والعمل من تأليفمحمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.





ما هي رواية إمبراطورية ميم؟

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدورأحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامةإنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهمالشديد.





أحدث أعمال محمود حافظ





يواصل محمود حافظ، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "حدوتة منسية" على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في موسم الأوفسيزون.





أبطال وأحداث حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشامإسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد، وتدور أحداث حدوتة منسية في إطار اجتماعي، وتظهر سوسن بدرمتزوجة من محمود حافظ خلال المسلسل.









فيلم الإسكندراني





وينتظر محمود حافظ عرض فيلم "الاسكندرانى" بطولة النجم احمد العوضى، المقرر طرحه في السينمات 4 يناير المقبل، ويشارك في بطولتهمكلا من الفنانون زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج خالد يوسف.





آخر أعمال محمود حافظ



ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزةالعيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرحبسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.