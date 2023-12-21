نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تطرح أحدث أغانيها "جنة الحب" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الأغنية الجديدة للفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





تفاصيل أغنية جنة الحب لـ أصالة





أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.





كلمات أغنية جنة الحب

قَالْ: الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت

مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ)

وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت

وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ

تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت

وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ

طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت

لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ

هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت)

صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ

خَلّ الزَّهَرْ فِيْ مَبْسَمِكْ يَنْثِرْ التُّوت

عَذْب الْحَكِيْ وَاصُوغ مِنْه اغْنِيَاتِيْ

يَا اللَّى جِمَالِكْ بِالتِّفَاصِيْل مَنْعوت

حَقَّقْت لِيْ بِالْعِمر كِلّ امْنِيَاتِيْ

أنَا دِرَيْت انِّيْ بْمَحَبِّتْك مَبْخُوت

وَالْقَيْت فِيْ سَاحِلْ عِيُوْنِكْ عِصَاتِيْ..!





حفل أصالة في دبي





وأحيت مؤخرًا النجمة أصالة نصري حفلًا غنائيًا كبيرًا برفقة الفنانة أحلام، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجاندبي للتسوق.





أصالة توجه رسالة لـ أحلام





وكانت قد أعربت أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوينات “إكس”،حيثكتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختيالغاليةأحلامي الطيّبة".



آخر أعمال أصالة نصري



يذكر أن المطربة أصالة، قد طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشرتأصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة،لمابنتجاهل، مانجا، رجل مثالي".