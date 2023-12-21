تفاصيل شخصية طه دسوقي في مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منصة "watch it" الدعايا لمسلسل " حالة خاصة" مؤخرًا، وحرصت المنصة على طريقة مختلفة في الترويج للعمل، حيث نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بوسترين لإثنين من أبطال المسلسل من ظهرهم،وتركت للجمهور توقع من هو صاحب البوستر، كما نشرت مجموعة من الصور دون إظهار أي من أبطال المسلسل المقرر عرضه قريبًا على المنصة.

دور طه دسوقي في مسلسل “حالة خاصة”

وكانت قد طرحت منصة واتش ات برومو مسلسل حالة خاصة من بطولة عدد من النجوم على رأسهم الفنان طه دسوقي، ويجسد طه شخصية محامي يُدعى نديم ويبدو من برومو المسلسل أنه يعاني من انعدام الثقة في النفس بسبب الكلام السلبي الذي دائمًا ما يقال له.



تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات وهو من بطولة طه دسوقي في أول بطولة مطلقة له، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل وعدد من الفنانين الآخرين، ومسلسل حالة خاصة من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

نبذة عن طه الدسوقي

وكان قد تألق طه الدسوقي الفترة الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات منها موضوع عائلي، ثم مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعرض على منصة "شاهد"، ومسلسل الصفارة الذي عرض فى الموسم الرمضاني المنصرم، والذي شارك فيه إلى جانب الفنان أحمد أمين وكان يجسد شخصية شقيقه الأصغر ونجح طه في لفت الأنظار بفضل أداءه المتميز، كما يستعد لتصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي".