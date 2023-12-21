بالفيديو.. إطلاق أولى أغاني فيلم "كارت شحن" الدعائية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والتي يغنيها النجم أحمد شيبة وهي بعنوان ابلكيشن كلمات محمد إبراهيم وألحان خالد سلطان وتوزيع باسم منير.

تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم كارت شحن



الأغنية تم طرحها عبر قناتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي نفس الوقت طرحت هاشتاج" عشان أحب أبلكيشن " وهو نفس عنوان الأغنية.

موعد طرح فيلم كارت شحن

الفيلم سيبدأ عرضه ابتداءً من اليوم ٢١ من ديسمبر الجاري في دول الخليج والوطن العربي ويوم ٢٧ من الشهر نفسه في دور العرض المصرية.

صناع فيلم كارت شحن



الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على، ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومني جمال وهالة فاخر، ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم اسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء احمد شيبة، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد، الفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر ( شركة ام اس برودكشن ) في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي".

أحداث فيلم كارت شحن



تتناول أحداث الفيلم تقديم كل من ثروت وبيومي في صورة كوميدية مختلفة،ويلعبان فيه شخصية شريف ( محمد ثروت) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة، وهو من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.