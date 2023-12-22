نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هي وبس" يعرض تفاصيل جديدة في واقعة فيديو اختطاف الطفلتين جنى وحنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت هبة والدة الطفلتين (جنى وحنين) بطلا واقعة فيديو محاولة خطفهما عن طريق والدهما أن هناك واقعة سابقة حيث قام بأخذهما خارج مصر لمدة ٤ سنوات بعد وقوع الطلاق بعدما أوهمها أنهم سيقضون معه يومين.

تصريحات

كما كشفت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وبس" على قناة "CBC سفرة" اليوم الخميس، مع الإعلامية رضوى الشربيني: "منذ عودتهم لها بعدما طالبت بهم من خلال حقها في الحضانة وهى تعيش تحت وقع تهديدات بالخطف إلا أن تمت الواقعة الأخيرة والتي كان والدهم مشارك فيها مشيرة إلى أن هذه هي المحاولة رقم ٦ ".

وقالت إن إحدى البنات سقطت منه في الشارع وحاول البواب انقاذها وتجمع المارة مما دفع والدها لتركها في الشارع وهرب بإبنته الأخرى، كما عبرت عن شكرها للشرطة والنيابة العامة على اهتماهم بالقضية.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان لها أن الواقعة تعود إلى ١٣ من الشهر الجاري حيث تقدمت والدة الطفلتين ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

‏وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالإستعانة بشخصين لإرتكاب الواقعة، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

‏وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط شخصين وبمناقشتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.