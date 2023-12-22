درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة درة أنظار متابعيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





ونشرت درة مجموعة من الصور التي ظهرت فيها وهي مرتدية بليزر بصيحة الكب، باللون الوردي وبه فصوص من الكريستال، وبنطلونوردي، مع خذاء باللون البيج، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.





أحدث أعمال الفنانة درة

ومن ناحية اخري، عرض لدرة وأحمد عيد، مؤخرًا مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية” ضمن فاعليات موسم الرياض.

وتدور أحداث العمل حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأةإلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع فيحبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته.





والمسرحية من بطولة، درة وأحمد عيد ومحمد ثروت وبدرية طلبه ومصطفى البنا وصلاح الدالي، ومن إخراج محمد جبر، وتتراوح سعرالتذاكر، من 75 ريال سعودي، إلى 950 ريال سعودي، والمسرحية هي التجربة الثانية لدرة في المسرح، حيث سبق وقدمت مسرحية حتى لايطير الدكان، والتي عرضت عام 2022، بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، ومن تأليف أميرطعيمة، وإخراج أوتاكا.





وتنتظر درة عرض مسلسل الذنب خلال الفترة المقبلة، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصةشاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، والعمل مكون من 10 حلقات.









آخر أعمال الفنانة درة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل “الأجهر” الذي يضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه،سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمودقابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاءعوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهمالنجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباحإخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

قصة مسلسل الأجهر

دارت أحداثه في إطار إجتماعي شعبي، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي،الذي يساعده فى أن يغير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عنإخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبلة أثناء عرضها.







