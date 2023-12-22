مخرج بطن الحوت: لم أتوقع نجاح المسلسل.. والقصة اعادة تصوير حديثه لقصة "قابيل وهابيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل (بطن الحوت) إنه لم يكن بالطبع، لم يكن يتوقع نجاح المسلسل قبل عرضه، مضيفًا: "نحن نسعى جاهدين لتقديم أعمال تحقق إرضاء الجمهور وتتميز بالتميز والابتكار.

وأضاف: “يسعدني جدًا أن (بطن الحوت) حاز إعجاب الجمهور، وأنا سعيد أيضًا بتقدير الخبراء في المجال الفني والنجاح الذي حققته العمل بين الجماهير والنقاد”.

أحداث العمل

وأشار إلى أن أحداث العمل تدور في الفترة منذ 17 عامًا، تحديدًا ما بين 2006 و2008، ويعتبر إعادة تصوير حديثة لقصة قابيل وهابيل.

ويستعرض المسلسل تساؤلات اجتماعية وسياسية في مصر خلال تلك الفترة، يتناول ماذا لو أصبح شخص سلفي ظاهرًا دينيًا متشددًا متحكمًا في إمبراطورية للمخدرات، وكيف سيتعامل مع تحولات كبيرة قد تؤثر في مبادئه.

ويسلط الضوء على شاب ملتزم دينيًا يجد نفسه في مواجهة تحديات معقدة، حيث يضطر لتولي مسؤولية أعمال شقيقه لحماية عائلته. المسلسل يطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة.

نجوم مسلسل بطن الحوت

ويقوم ببطولة مسلسل بطن الحوت العديد من النجوم على رأسهم باسم سمرة ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور والنجم الكبير عبدالعزيز مخيون، من إخراج وتأليف أحمد فوزي صالح، الذي أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بمنع التعامل معه.