نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور في ليلة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر عاشور في إحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة اليوم الجمعة 22 ديسمبر، بأحد المولات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ضمن حفلات الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.



ومن المقرر أن يقدم النجم تامر عاشور مجموعة متميزة من أغانيه القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور.



آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر عاشور أغنية عديت، والتي تصدرت الترند فور نزولها.

تعرف على كلمات أغنية عديت



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده

الضحكة دي ايه ده

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

واصلك إبهارى

يا مزود ناري

دوست على زراري

وأنا شاري بوكيه ورد

مديك مفتاحي

ومسلمِ روحي

ده انت إستفتاحي

يا غزال عالأرض

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده

الضحكة دي ايه ده

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

