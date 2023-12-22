نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لُقب بـ أنتوني كوين الشرق..... ما لا تعرفه عن محمود المليجي في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم الجمعة 22 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان محمود المليجي، الذي تميز بالدقة والذكاء واشتهر بالأدوار الشريرة التي زرعت في قلوب الجماهير،و أطلق عليه الفنانون العرب لقب أنتوني كوين الشرق، وذلك بعد أن شاهدوه يؤدي نفس الدور الذي أداه أنتوني كوين في النسخة الأجنبية من فيلم القادسية بنفس الإتقان.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاته الفنية



مولد ونشأة محمود المليجي

ولد الفنان الراحل محمود المليجي في عام 1910 بحي المغربلين في القاهرة ترجع أصوله لقرية مليج بمحافظة المنوفية، تميز بأدوار الشر التي أجادها بشكل بارع تميز في أدوار رئيس العصابة الخفي، كما قدّم أدوار الطبيب النفسي. ومثّل أدوارًا أمام عظماء السينما المصرية رجالا ونساء.

انضمّ محمود المليجي في بداية عقد الثلاثينيات من القرن الماضي وكان مغمورًا في ذلك الوقت إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدي، وبدأ حياته مع التمثيل من خلالها، حيث كان يؤدي الأدوار الصغيرة، مثل أدوار الخادم على سبيل المثال، وكان يتقاضى منها مرتبًا قدره 4 جنيهات.

ولاقتناع الفنانة فاطمة رشدي بموهبته المميزة رشٌحته لبطولة فيلم سينمائي اسمه الزواج على الطريقة الحديثة بعد أن انتقل من الأدوار الصغيرة في مسرحيات الفرقة إلى أدوار الفتى الأول، إلا أن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس الشهيرة، حيث عمل فيها ابتداءً في وظيفة ملقّن براتب قدره 9 جنيهات مصرية.

حياته

مثّل 318 فيلم محمود المليجي رحل عنا وهو في سن الثالثة والسبعين، وكان ذلك في السادس من شهر يونيو عام 1983 على أثر أزمة قلبية حادة،بعد استمرار أعماله لأكـثر من نصف قـرن، قدَّم خلالها أكثر من سبعمائة وخمسين عملًا فنيًا، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، وأطلق عليه الفنانون العرب لقب أنتوني كوين الشرق، وذلك بعد أن شاهدوه يؤدي نفس الدور الذي أداه أنتوني كوين في النسخة الأجنبية من فيلم القادسية بنفس الإتقان بل وأفضل.. وأيضا أداؤه في فيلم الأرض في المشهد الذي قام به المليجي، قدّم المليجي دروسًا في الحياة من خلال فنه العظيم كانت معظم أدواره، حتى أدوار الشر، تهدف إلى مزيد من الحب والخير والإخـلاص للناس والـوطن.

أهم أعماله الفنية

حقق محمود المليجي شهرة واسعة سواء كانت درامية أو سينمائية ومن أبرزها مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، مسلسل برج الحظ مع محمد عوض، مسلسل الأيام مع أحمد زكي، مسلسل القط الأسود، مسلسل مارد الجبل مع نور الشريف عام 1977، مسلسل حصاد العمر مسلسل حصاد العمر آخر أعمال الفنان الراحل محمود المليجي.