كارولين عزمي تشعل الأجواء على الإنستجرام بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة كارولين عزمي، أن تشعل الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت "كارولين" جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



وخطفت كارولين عزمي، أنظار متابعيها بأناقتها الجذابة، مرتديه فستان قصير بالون البيبي بلو ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب أبرز جمالها، مع تسريحة شعر جذابة بشكل لامع.

تعليقات الجمهور على منشور كارولين عزمي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما جميلة جدا وجذابة، ربنا يحفظك من كل شر يارب، قمر، ايه الجمال ده، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كارولين عزمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، حكاية "لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون، وحازت الحكاية على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدرت الترند فور عرضها على الشاشة.