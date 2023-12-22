برومو فيلم حمص وحلاوة يتصدر التريند وهذا موعد طرحه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر برومو فيلم حمص وحلاوة تريند السويشيال ميديا، وتم طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم حمص وحلاوة وذلك استعداد لعرضه فى السينمات يوم 18 من شهر يناير القادم.

أبطال فيلم حمص وحلاوة

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي، ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية لعدد من المطربين الشعبيين والمهرجانات ومنهم عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحسن الخلعي بالإضافة إلى أغاني لأمية ومحمود الليثي أبطال الفيلم.

عمر كمال والليثي يشعلان الأجواء في أخوك يشرف بلد



ومن جانبه تصدرت أغنية أخوك يشرف بلد للفنان عمر كمال ومحمود الليثي تريند يوتيوب فور طرحها، ونالت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



الأغنيةالأغنية من كلمات مصطفى الجن ومن توزيع اسلام شيبسي ومن ألحان محمود الليثي نفسه.



آخر أعمال بدرية طلبة



والجدير بالذكر آخر أعمال بدرية طلبة مسلسل رمضان كريم 2، وعرض العمل في السباق الرمضاني 2023، وضم العمل العديد من النجوم أبرزهم محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سيد رجب، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.