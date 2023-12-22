بعد طرحه أمس في السينمات.. فيلم أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام في أول أيام عرضه نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر إسم الفيلم مؤشر البحث جوجل.

حيث قام محمد إمام بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنًا فيها أن فيلم أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل، وكتب معلقًا: مع أول أيام عرضه.. أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل.

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبو نسب مساء أمس الخميس، إيرادات بلغت مليون و917 ألفا و884 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة، وظهر محمد إمام في العرض الخاص بالشال الفلسطيني دعمًا للقضية الفلسطينية، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

ماهي قصة فيلم ابو نسب؟





وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.





ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

من أبطال فيلم أبو نسب؟



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

يشار إلى إنه ستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.



